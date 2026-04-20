Slay the Spire 2 gir oss et oppdatert veikart til 1.0 etter at den første oppdateringen skaper kontrovers

Slay the Spire 2 De ble lansert til Steam-ekvivalenten av tordnende applaus. Men, som Mega Crit bemerker i et nytt innlegg, har spillet nå vært ute i omtrent en måned. Det betyr at folk begynner å få forventninger, og utvikleren vil at vi skal være klar over hva som kommer på den "lange" veien til versjon 1.0.

"Veien til versjon 1.0 er lang, men vi håper å komme tilbake på sporet med noen større biter av innhold når vi går inn i de varmere månedene. Vår Early Access disclaimer er ganske vag, så jeg følte at noe litt mer offisielt og nylig ville være fint å lese," står det i innlegget fra Mega Crit på Steam. Den skisserer funksjoner, innhold, pågående oppgaver og mer som vil komme til spillet i forkant av 1.0-utgivelsen. Innholdet er sannsynligvis den mest spennende biten for spillerne, da det vil medføre en ny karakter, samt alternative ordninger for Act 2 og Act 3.

Slay the Spire 2s første store oppdatering ble utgitt i forrige uke, og det har ikke gått så bra med spillets fans. Generelle anmeldelser for spillet er nå blandet på Steam, da de ved lanseringen satt på Overveldende positive. Fansens mottakelse kan snu før full lansering, men siden vi ikke har en nøyaktig tidslinje for når nytt innhold kommer, er det vanskelig å forutse hvordan meningene om spillet kan endre seg.