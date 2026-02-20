Slay the Spire 2 støtter opptil fire spillere

HQ

Neste måned vil Slay the Spire 2 endelig ha premiere som en Early Access-tittel på Steam etter en forsinkelse tidlig på høsten. Med så lite tid igjen har Mega Crit nå oppdatert spillets produktside (takk Insider Gaming), og avslører at en funksjon som helt sikkert vil glede samfunnet har blitt lagt til i oppfølgeren :

"Våg oppstigningen alene, eller spill med opptil fire spillere og møt spiret sammen i den helt nye co-op-modusen. Oppdag flerspillerspesifikke kort, kraftige lagsynergier, og bær vennene dine (eller bli båret) til seier!"

Slay the Spire ble utgitt i 2019 til ganske lunken interesse. Men flere og flere ble hekta, og spillet ble stadig mer populært takket være det unike konseptet med kortbaserte kamper mens man klatrer opp i tårnet. Nesten ti millioner eksemplarer er anslått å ha blitt solgt, og titusener spiller fortsatt hver dag.

Muligheten til å spille med fire personer vil åpenbart endre spillet og forhåpentligvis øke underholdningsverdien, men om det faktisk er tilfelle, får vi vite neste måned.