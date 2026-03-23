Slay the Spire 2 utviklerne forklarer hvordan oppdateringsmetodene fungerer for nye spillere

Slay the Spire 2 MegaCrit viste seg å bli en umiddelbar hit så snart det ble lansert i Early Access. Men akkurat som med alle Early Access-spill, er det fortsatt mye arbeid å gjøre med Slay the Spire 2, som bevist av spillets første betaoppdatering, som absolutt ikke vil være den siste.

Etter å ha fjernet "uendelige builds", viste den første store balanseoppdateringen seg å være ganske kontroversiell, noe som førte til en enorm mengde anmeldelsesbombing for spillet. Dette førte til at MegaCrit, spillets utvikler, forklarte hvordan oppdateringene fungerer, og skrev følgende melding på sosiale medier :

"Siden vi har mange nye spillere som ikke var med i StS1s Early Access-fase og spillere som er nye i Early Access-spill generelt, ønsket vi å forklare vår oppdateringsmetodikk litt. Vi gjør endringer basert på en blanding av tilbakemeldinger fra spillere, innsamlede beregninger og våre egne designfilosofier. Vi ser på tilbakemeldinger på mange plattformer, men tilbakemeldingene vi får via spillreporteren fra spillere som tester oppdateringen med egne hender, er de mest nyttige for oss.

Dette betabalansepasset var det første av mange som kommer i løpet av de neste 1-2 årene. Spillet vil gjennomgå stadige endringer med det endelige målet om å gjøre det til en like balansert opplevelse som StS1 ble. Denne utviklingen vil ikke være lineær, og ingen endring er nødvendigvis permanent. Beta-grenen vil se de mest eksperimentelle endringene og vil bli justert hver gang til vi føler at den er stabil nok for hovedgrenen. Det er valgfritt å delta i denne prosessen, men det er svært nyttig. Takk for tålmodigheten mens vi langsomt former StS2 til sin endelige form!"

Oppdateringene i beta-grenen trenger ikke nødvendigvis å få tilgang til med en gang av spillere, da det innebærer å endre Steam-innstillingene dine litt med Slay the Spire 2. Disse oppdateringene kommer imidlertid ikke til å forsvinne bare fordi favorittbygget ditt ble nerfed og du ikke er fornøyd med det. Med Slay the Spire 2 som har en lang livssyklus foran seg før det når full utgivelse, er det tydelig at MegaCrit ikke vil at spillerne skal finne ut den beste måten å spille på og kjede seg for tidlig.