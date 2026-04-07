Slay the Spire 2 var angivelig Steams bestselgende tittel i mars

Det var mange tunge slagere som definerte mars 2026 som en måned i videospilltermer, med Crimson Desert og Resident Evil Requiem (spillet som ble lansert helt i slutten av februar) som to store samtalepunkter. I den forbindelse skulle man kanskje tro at et av de mange AAA-teltpoleprosjektene ville toppet Steams bestselgerlister, men ifølge Alinea Analytics var dette langt fra tilfelle.

Firmaets leder for markedsanalyse, Rhys Elliott, har publisert en detaljert rapport der han ser på de bestselgende Steam-spillene i mars, og det er en veldig klar vinner. Slay the Spire 2 Til tross for at det bare var et Early Access-prosjekt, viste det seg å være månedens titan ved å oppnå hele 5,3 millioner solgte eksemplarer i løpet av forrige måned, en megabragd som setter det godt klar av konkurransen.

Faktisk var den nest mest solgte tittelen i mars visstnok Crimson Desert med 1.9 millioner eksemplarer til navnet sitt, foran Climber Animals Together på 1.2 millioner, og deretter Resident Evil Requiem på 1.2 millioner.

Rapporten hevder til og med at Slay the Spire 2 allerede har håvet inn 108 millioner dollar i inntekter på Steam alene, noe som gjør prosjektet til en enorm suksess for indieutvikleren bak det.

April ser også ut til å bli en stor måned for dataspill, men hvilken tittel tror du vil toppe månedens bestselgerlister?