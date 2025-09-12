Slay the Spire 2s Early Access-lansering har blitt forsinket til mars 2026

HQ

Hvis du har pustet det hopiumet og fortsatt forventer at Slay the Spire 2s Early Access-lansering vil skje senere i år, har vi noen dårlige nyheter. Utvikleren MegaCrit har avslørt at lanseringen har blitt forsinket, og skyver spillet helt til en ubestemt dato i mars 2026.

Årsaken til forsinkelsen er den typiske: teamet vil ha mer tid til å polere og sikre at spillet oppfyller sine standarder, samtidig som de bruker tiden til å legge til noen flere kule ting.

Som nevnt i et Steam-blogginnlegg: "Opprinnelig siktet vi mot slutten av 2025, men det viser seg at vi tok feil. Vi trenger litt mer tid.

"Det er ingen enkeltstående dramatisk grunn. Noen personlige ting rammet teamet (alle har det bra!), vi sa "hadde det ikke vært kult om..." litt for mange ganger, og ærlig talt, spillet trenger bare mer finpuss for å oppfylle våre standarder."

En medfølgende FAQ for oppdateringen har også berørt noen flere emner, inkludert at lanseringen ikke ble forsinket på grunn av Hollow Knight: Silksong, ikke var fordi teamet bruker for mye tid på å lage nye varer og samfunnsarrangementer, at det ikke ofte vil bli forsinket uten forklaring fra utviklingsteamet, og at det er "delvis" ned til å ønske å legge til mer i spillet.

MegaCrit forklarer: "Sammenlignet med Slay the Spire 1s tidlige tilgangslansering (og for den saks skyld den endelige 2.0-formen) har denne nye oppfølgeren mye mer innhold som vi ikke kan vente med å dele med deg. I tillegg vil vi sørge for at vi opprettholder kvalitetsnivået som både vi og spillmiljøet forventer av Early Access-titler."

Er du spent på Slay the Spire 2?