Slay the Spire 2s maksimale spillerantall er mer enn tre ganger så høyt som Marathon ved lansering

Noen problemer ble rapportert på Steam i går kveld, da både Slay the Spire 2 og Marathon ble lansert samtidig. Med et spill som er et ekstraksjonsskytespill, og et annet som er en kortstokkbyggende roguelike, er det vanskelig å se hvordan de kunne ha stjålet hverandres publikum, men det ser ut til at det ene har klart vunnet over det andre på PC-plattformen.

Via SteamDB, når vi ser på tallene for Marathons lansering, topper de ut på 88 337 for 24-timers toppen. Dette vil sannsynligvis gå opp i helgen, ettersom flere mennesker får sjansen til å hoppe på spillet etter en travel tid på jobben. Når vi ser på Slay the Spire 2s tall, er det imidlertid tydelig å se hvor Steam-spillere foretrekker å bruke tiden sin, ettersom det høyeste spillerantallet i løpet av 24 timer siden lanseringen er hele 288,314.

Det er en rekke faktorer som forklarer hvorfor Slay the Spire 2 markedsfører Marathon på denne måten. For det første er det en oppfølger, noe som betyr at det allerede har en eksisterende fanbase. Dessuten er Slay the Spire 2 i Early Access bare spillbart på Steam, mens Marathon også kan kjøpes på konsoller. Slay the Spire 2 er også et billigere spill, selv om det sannsynligvis ikke er en ledende faktor når folk bestemmer seg for hvilket spill de skal spille.

Marathon bør nok ikke bekymre seg for mye om fremveksten av en kortbasert kortstokkbygger, og bør i stedet se på noe som ARC Raiders for konkurranse. Embark's ekstraksjonsskytespill fortsetter å dominere Steam, og har en 24-timers topp på 192 003 spillere, mer enn 100 000 over Marathon.