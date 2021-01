Slay the Spire blir brettspill

Du ser på Annonser

Slay the Spire, som er både et kortspill og en roguelike, har fått fine anmeldelser og er tilgjengelig på flere plattformer. Nå blir det også til et brettspill i samarbeid med Contention Games. Slay the Spire er et spill som kan passe ganske bra som brettspill og akkurat det er tydeligvis noe utviklerne håper på også. Det vil kunne spilles av en til fire spillere, og en Kickstarter kommer til våren.

"Slay the Spire is a cooperative deckbuilding adventure. Craft a unique deck, encounter bizarre creatures, discover relics of immense power, and finally become strong enough to Slay the Spire!"