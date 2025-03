Sledders tilbyr snøscooterracing for PC og konsoller nå

Det er fortsatt vinter og mye snø i store deler av Norge, og våren er en ekstremt populær sesong for snøscooterkjøring. Det er naturligvis et godt tidspunkt å lansere et snøscooterspill, noe det ikke akkurat er mye av på markedet.

Det finske studioet Hanki Games slapp sitt Sledders som en Early Access-tittel via Steam for litt over et år siden, men kunngjør nå at det i dag endelig er tid for en offisiell premiere - der det også lanseres til både PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Studioet skriver selv :

"Kjør på sleden din i en åpen verden. Sledders er en realistisk, fysikkbasert snøscootersimulator. Manøvrer i det store, åpne terrenget, brøyt gjennom tonnevis av nysnø, erobre fjellene og nå toppen raskere enn vennene dine!"

Vi er lovet en stor og variert spillverden, og utviklerne skriver allerede at det vil komme mer innhold i fremtiden:

"Spillet byr på et stort kart som du kan utforske og leke deg på. Det inneholder bratte åser, fjell, mange trær og åpne områder som er klare til å bli ridd av deg (ja, det er mange hopp, og også vann ...)! Det vil ta evigheter for deg å sykle fra et hjørne til et annet, så stort er kartet allerede. Og hvem vet hva fremtiden bringer, planene våre inkluderer større, bedre og mange flere kart fremover (vi hører dere grøftekjørere, snøkryssere, trickstere, løypekjørere og alle sammen!")

Hvis du bor i varmere strøk og vil kjøle deg ned litt, kan kanskje et spill som dette fungere som en kjølig erstatning på en skikkelig varm dag?