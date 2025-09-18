Sleepaway Camp er tilbake: Kenan Thompson produserer, originalregissør tilbake ved roret

En av de mest ikoniske skrekkfilmene fra 1980-tallet reiser seg fra graven. Deadline rapporterer at Saturday Night Live-stjernen Kenan Thompson står i spissen for en ny Sleepaway Camp-nyinnspilling sammen med produsentpartner Johnny Ryan.

HQ

Visst, ordet "nyinnspilling" kan gjøre noen fans forsiktige. Men denne gangen har prosjektet en betryggende vri: Robert Hiltzik - den opprinnelige filmens forfatter og regissør - vil nok en gang håndtere både manus og regissørstolen. Hiltzik sier at han har fått utallige tilbud opp gjennom årene, men at han bevisst har ventet på det han kaller "den rette avtalen", en avtale som ville la ham beholde den kreative kontrollen.

"Jeg er både begeistret og ydmyk over å få jobbe med AFA på den nye versjonen av Sleepaway Camp. Selv om jeg har blitt kontaktet av flere selskaper angående nyinnspillingen, er det bare AFA som har delt min visjon og er begeistret for å la meg styre filmen, og dermed bevare originalfilmens integritet for fansen, samtidig som Sleepaway Camp blir introdusert for en helt ny generasjon. Vær forberedt på et nytt medlem av Sleepaway Camp-familien", sier Hiltzik til Deadline.

Kultsuksessen fra 1983 gjorde Felissa Rose til et skrekkikon og følger den sjenerte tenåringen Angela, som blir sendt til Camp Arawak - et sommerferieopphold som raskt forvandles til et bloddryppende mareritt. Casting og utgivelsesdatoer for nyinnspillingen er ikke kunngjort, men skrekkfans håper allerede på en brutal, bloddryppende hyllest til en av 80-tallets mest elskede slashere.

Husker du Sleepaway Camp, og gleder du deg til at den kommer tilbake?