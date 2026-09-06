Sleeping Dogs 2 kan skje, men det ville «kreve at stjernene står riktig

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Til tross for at spillet ble lansert allerede i 2012 og i grunnen aldri ble til noe mer, bruker vi likevel mye tid på å snakke om Sleeping Dogs. Dette skyldes delvis planene om en filmatisering med Simu Liu i hovedrollen, men også fordi spillet endte opp med å fange oppmerksomheten til mange fans som spilte det eller den nyere Definitive Edition.

Men kan denne interessen utvikle seg til noe mer betydningsfullt? Finnes det en verden der « Sleeping Dogs 2» kan bli laget? I et nylig intervju med FRVR nevnte Alastair Cornish, en designer som tidligere jobbet hos utvikleren United Front, at det kunne skje, men at alt måtte falle på plass.

«Si aldri aldri i spillutvikling. Så nei, jeg tror det kan skje, men det må jo nærmest alle stjernene stå i rett stilling, ikke sant? Man trenger virkelig engasjerte folk med mange strenger på buen, som er veldig nøye med hvor de bruker pengene, veldig smarte når det gjelder hvor de bruker pengene, og veldig ærlige med seg selv om hva som fungerer og hva som ikke gjør det.»

Da han snakket om hvordan « Sleeping Dogs 2» i grunnen kunne settes sammen, avsluttet Cornish med: «Noen ganger med åpne verdensspill – hvorfor er det i det hele tatt et åpent verdensspill? Du har spill som føles som om det er for mange malbaserte aktiviteter, for mange samleoppdrag av alle slag, og de har laget en oppblåst verden bare for å ha en oppblåst verden. Jeg tror vi har kommet oss over det nå. «Jeg tror man får mer fokuserte verdener nå. Jeg tror hele greia med å jage etter større kart heldigvis er død nå.»

Ville du være interessert i « Sleeping Dogs 2?