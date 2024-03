Sleight of Hand er en stilig, okkult noir-stealth-simulering som går ut på å slenge med kort.

Som en del av Xbox Partner Preview -messen har utvikleren RiffRaff Games nettopp avduket sin tredjepersons kort-slyngende okkult noir stealth-simulator kjent som Sleight of Hand. Tenk Dishonored, med et stilig tema, mens du spiller som en figur som ligner en kvinnelig versjon av superhelten Marvel Gambit . Det var i hvert fall den stemningen jeg fikk da jeg så traileren, som var fullstendig CGI.

Ifølge pressemeldingen for spillet er beskrivelsen av spillet som følger :

"Trekk et kort og test trekningslykken som Lady Luck (med stemme av Debi Mae West, Metal Gear Solids Meryl Silverburgh), en tidligere privatdetektiv som benytter seg av det okkulte for å infiltrere sin tidligere Coven. Kast røykbaserte trylleformler med en forbannet kortstokk, alt fra å fordampe ut av syne til å forhekse fiendens skjebne. Lås opp okkulte evner for å tilpasse kortstokken til hvert enkelt scenario, oppdag hemmelige stier og avhør Lady Lucks tidligere fiender."

Vi får også vite at spillet vil inneholde utforskningselementer som lar spilleren avdekke passord for å få tilgang til hemmelige veier gjennom smugkroer. Det er også tilfeldige elementer på grunn av kortmekanikken, noe som betyr at spillerne må bygge opp den perfekte kortstokken for å takle hvert oppdrag, noe som utvilsomt vil bli enklere etter hvert som spillet skrider frem, ettersom det hele foregår i en rekke "highly replayable levels".

Uansett får vi forhåpentligvis vite mer om Sleight of Hand snart, ettersom spillet kommer til PC og Xbox Series X/S-konsoller i løpet av neste år, med lansering fra dag én på Game Pass. Se annonseringstraileren nedenfor.