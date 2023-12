Slik ble Peter Griffin i kampform for å delta i Fortnite

HQ

Family Guy har endelig funnet veien til Fortnite. Som en del av den første sesongen av Chapter 5, som startet i helgen etter det siste mega-eventet som ga oss et glimt av en Eminem-konsert, ga glimt av Lego-modusen og viste frem den Rocket League-lignende modusen, brakte sesongen også en annen crossover i form av Peter Griffin som debuterte som skin.

Men siden alle Fortnite -figurene må ha lignende hitboxer, og Peter Griffin er en ganske stor mann, kom Epic Games og Family Guy opp med en løsning der Peter kommer i kampform.

For å se hvordan Peter kom i sin utrolig muskuløse form til Fortnite har det nå kommet en ny kortfilm som gir oss et innblikk i hva som skjedde for at han skulle gå ned i vekt og bygge muskler. Det er unødvendig å si at det involverer litt hjelp fra litt utgått Slurp Juice, for hvorfor skulle det ikke det?