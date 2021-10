Slik blir Call of Duty: Vanguard Zombies

HQ

Etter å nærmest utelukkende ha fokusert på hva Sledgehammer gjør med Call of Duty: Vanguard sin historie og sammen med flere andre studioer skal krydre opp multiplayeren er det tid for å rette rampelyset mot Treyarch sitt verk; Zombies.

I Call of Duty: Vanguard går turen selvsagt til Stalingrad under andre verdenskrig, hvor Dark Aether-skapningen Kortifex har slått seg sammen med SS-kommandøren Von List i kamp mot fire andre fra Dark Aether. Sistnevnte er heldigvis villige til å slå seg sammen med våre opp til fire helter i kamp mot zombier og demoner, noe som fører til en av årets endringer.

Stalingrad er nemlig bare en liten del av kartet siden denne såkalte "Der Anfang"-delen er mer oppdragsfokusert ved å la oss velge mellom tre portaler å gå videre til. Disse vil enten ta oss til Merville, Paris eller Shi No Numa. Hvert sted vil ha et tilfeldig oppdrag som må utføres, og lykkes man venter det klassiske belønninger som Essence og Salvage Pick, samt det helt nye Sacrificial Heart. Sistnevnte kan brukes på det som kalles Altar of Covenants. Disse lar oss så velge mellom ulike oppgraderinger (for eksempel Ammo Gremlin, Brain Rot og Unholy Ground) Jo flere runder og oppdrag man fullfører, jo sjeldnere og bedre blir utvalget. Derfor vil selvsagt motstanden bli sterkere også ved å blant annet introdusere nye fiender vi ser glimt av i den første traileren. Med både selvmordsbombere og kraftige karer med mitraljøser virker det som om ting kan bli hektisk etter hvert.

Da er det enda godt at vi selvsagt får noen superkrefter selv også basert på hvem av de fire "snille" Dark Aether-skapningene sine gjenstander vi berører. Foreløpig nøyer utviklerne seg med å bare gi noen glimt av hva disse er i traileren. Langt mer informasjon om systemet kommer nærmere lansering.

En endring de er langt mer villige til å snakke om er at vi ikke kan kjøpe nye våpen fra vegger denne gangen. I stedet må vi lete etter mystiske kister, drepe spesielle zombier eller håpe at vår kjære Mystery Box har noe på lur.

Se og lær mer om alt dette i trailerene under.

