Slik blir Joker i Zack Snyder's Justice League

Zack Snyder har lenge sagt at Jared Leto sin Joker vil være med i hans kommende utgave av Justice League, og man kan trygt si at den ikoniske slemmingen vil se annerledes ut.

Vanity Fair har fått æren av å offentliggjøre de første bildene av hvordan Joker ser ut i Zack Snyder's Justice League. Her får vi tydeligvis ikke servert tattoveringer og skikkelig sleipt hår, men i stedet det som vel kan kalles en røff variant. VF fortjener helt klart ære og belønning for dette, så klikk deg gjerne inn på linken for å også få vite litt mer om hvor Leto vil være i filmen som kommer til HBO Max den 18. mars.

