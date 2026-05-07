Slik blir PS5 til en Steam Machine som spiller PC-spill

Ifølge Tweak Town er det mulig å få Linux opp og gå på en lanseringsutgave av PlayStation 5-konsollen for å spille PC-spill med full tilgang til Steam.

Basert på arbeidet til forskeren Andy Nguyen, kan du gjøre en PlayStation 5 om til en Steam Machine-lignende enhet som kjører Linux som operativsystem. Men som du kanskje forventer, er det ikke en enkel modifikasjon, og det er flere forbehold for å få Linux opp og gå på en PS5.

Tekniske veivisere hos Digital Foundry gjorde det klart at dette bare fungerer på en PlayStation 5 fra lanseringstiden som kjører systemprogramvare (fastvare) opp til versjon 4.5. Denne fastvaren dateres tilbake til desember 2021, så det kan være ganske vanskelig å finne en Linux-klar PlayStation 5-konsoll for å spille Steam-spill. Men hvis du gjør det, kan PS5 Linux utnytte en mulighet til å starte operativsystemet fra en USB-pinne, som også kan installeres i konsollens M.2 SSD-utvidelsesspor for å øke hastigheten.

PS5 Linux tilbyr 15 GB minne, alle de åtte kjernene i Zen 2-prosessoren som er boostet til 3,5 GHz, og alle de 36 CU-ene i RDNA 2 GPU-en som er klokket til 2,23 GHz. Verktøyet gir også tilgang til kjøling, med mulighet til å øke viftehastighetene for å kompensere for overklokking. Utgangsoppløsningen var låst til 1080p, men Digital Foundry var likevel i stand til å teste spillytelsen og sammenligne den med de samme spillene som kjøres nativt på konsollen.

Ettersom referanseverdiene og testene var begrenset til spill som kjører i 1080p på PS5-konsollen, var utvalget av kompatible titler i disse testene begrenset. Men for det meste oppnådde spill som Crimson Desert og Pragmata lignende bildefrekvenser på grunn av Proton-kompatibilitetslaget for å spille PC-spill.

Emulering har nå tatt enda et skritt fremover.