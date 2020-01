Slik blir The Terminator-eventet i Ghost Recon: Breakpoint

I går kunne Ubisoft annonsere at Ghost Recon: Breakpoints The Terminator-event vil starte på onsdag, og nå vet vi både hvilken Terminator det er snakk om og hva som venter i eventet.

Eventet vil altså starte i morgen og avsluttes den 6. februar. De dagene vil by på nye Warfare- og Interception-oppdrag daglig, men litt skuffende er det at disse kampene vil være mot generiske T-800 uten noe tegn til Arnold.

Når det gjelder historieoppdragene vil det første introdusere oss for Rasa Aldwin som har kommet fra fremtiden for å hjelpe i kamp mot de rødøyede superrobotene, mens når det andre oppdraget blir tilgjengelig den 1. februar venter det et nytt heftig våpen som virkelig har The Terminator-vibber over seg. Dette er ikke det eneste nye som venter heller. Som traileren under viser vil det bli mulig å få fingrene i tøffe skins, kjøretøy, våpen og kosmetiske saker inspirert av det fascinerende universet.