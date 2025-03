"Slik døde Maradona": Aktor i rettssaken om fotballlegenden Maradonas død viser sjokkerende bilde

HQ

Den første dagen av rettssaken om Maradonas død har avduket et sjokkerende fotografi, tatt den dagen fotballlegenden døde 25. november 2020. Det var en del av innledningsforedraget fra aktor Patricio Ferrari, som hadde med seg et aldri før sett fotografi, og ropte "slik døde Maradona!". Bildet viser Maradona liggende på en seng, kroppen fullstendig oppsvulmet, i stedet for å bli kjørt til sykehus.

Bildet er så ubehagelig at datteren Giannina måtte dekke til ansiktet sitt. Aktor fortsatte med å si at "hans barn og det argentinske folket fortjener rettferdighet". Flere titalls demonstranter samlet seg foran retten i San Isidro i Buenos Aires med krav om "rettferdighet for Diego" og fornærmelser mot de tiltalte, spesielt nevrokirurgen Leopoldo Luque og psykiateren Agustina Cosachov, som rapportert av EFE.

Sju medlemmer av et legeteam er tiltalt for drap, anklaget for uaktsomhet i behandlingen de ga den tidligere fotballspilleren, som var i ferd med å komme seg etter en hjerneoperasjon 2. november 2020, tre uker før det fatale hjerteinfarktet.

Etter operasjonen. Maradona ble utskrevet fra sykehuset og ble sendt til et hjem, der en gruppe leger og sykepleiere behandlet ham. Fernando Burlando, advokat for døtrene Dalma og Giannina Maradona, sa at innesperring i hjemmet var en måte å dømme ham til døden på, og at han var offer for "en umenneskelig plan med effektive resultater", og mener at hvis han hadde blitt behandlet på et sykehus, selv et dårlig et, kunne han ha overlevd. Han mener at det var meningen å drepe ham, lure familien ved å nekte ham medisinsk behandling og uten samtykke fra Maradona selv.