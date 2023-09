Slik er Expeditions: A MudRunner Game forskjellig fra MudRunner

HQ

I løpet av den travle Gamescom-uken avslørte Saber Interactive at de jobber med en spin-off av MudRunner, et spill som nok en gang vil ta for seg kjøresimulering. Men for de som lurer på hvordan dette spillet kommer til å skille seg fra hovedtittelen, tok vi en prat med Saber s kreative direktør, Oliver Hollis-Leick, for å finne ut av nettopp dette.

"Det fine med Expeditions er at hvis du har spilt SnowRunner, vet du at det er et veldig intenst simuleringsspill som handler om å klatre i vanskelig terreng, bevege seg rundt og flytte kjøretøy. Det som skiller Expeditions fra SnowRunner, er at det skaper en mer eventyrlig stemning", sier Hollis-Leick. "I Expeditions bruker du teknologi for å finne bestemte mål, for eksempel mineralforekomster, gå gjennom forsvunne ruiner, dype, tette jungler og tørre steinørkener, alt sammen i vitenskapens navn. Så det er mye mer inspirert av den eventyrlystne pionerånden."

Med denne spin-off-tittelen på vei, spurte vi Hollis-Leick om hvordan fremtiden til SnowRunner vil se ut, og om teamet har tenkt å fortsette å støtte spillet. Vi fikk til svar: "SnowRunner er et elsket spill med en stor fanskare, og det er definitivt vår intensjon å fortsette å støtte det."

Med dette i bakhodet spurte vi også om det ville bli noen overganger mellom SnowRunner og Expeditions, og Hollis-Leick svarte: "Det kan jeg ikke si akkurat nå."

Se hele intervjuet på Expeditions: A MudRunner Game nedenfor for mer informasjon om den kommende tittelen.