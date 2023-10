Slik får du Assassin's Creed Mirage s legendariske antrekk og våpen

HQ

Assassin's Creed Mirage er et mye mer kortfattet Assassin's Creed spill enn det vi har sett de siste årene. Historien er kort i forhold til Origins, Odyssey og Valhalla, og verdenen er betydelig mindre. Dette har ikke endret på det faktum at det er noen spennende gjenstander å finne rundt omkring i verden, slik at du kan styrke Basim og se ham få noen ekstra fordeler når du snikmyrder fiender og kjemper i nærkamp.

Disse kommer i form av tre fullt oppgraderte, legendariske gjenstander, hvorav den ene er et antrekk, den andre et sverd og den tredje en dolk. Det er imidlertid ingen dans på roser å få tak i disse gjenstandene, for du må reise rundt i hele Bagdad og fullføre en rekke spesifikke mål for å tjene de nødvendige ressursene som kreves for å få tilgang til disse spesielle utstyrsdelene.

Trinn 1: Få tak i alle de mystiske skjærene

Dette er den eneste delen av denne guiden der vi ikke kan fortelle deg spesifikt hva du skal gjøre. Du finner Mysterious Shards på bestemte NPC-er som vandrer rundt i Bagdad, og den beste måten å finne disse personene på er å reise rundt i byen og den lokale villmarken ved hjelp av Enkidu som rekognoseringsverktøy for å finne mål i den åpne verdenen. Du vet ikke om du har funnet riktig mål før Mysterious Shards -symbolet dukker opp på kartet eller kompasset ditt, og siden disse NPC-ene vandrer hundrevis av meter rundt i hvert distrikt i byen og området rundt, kan vi bare foreslå at du går metodisk til verks og jobber deg rundt i byen i en sirkel til alle Mysterious Shards er samlet inn.



Tips: Det er bare 10 mystiske skjær å finne.



Trinn 2: Finn det skjulte stedet

Dette er en superenkel oppgave å fullføre, og ærlig talt trenger du sannsynligvis ikke engang vår hjelp til å finne ut av det. Etter hvert som du plukker opp Mysterious Shards, får du ledetråder om hvor Hidden Place er, og når du oppdager at det ligger nord for Bagdad og Aqarquf Dunes og i nærheten av en oase, er det stort sett bare ett sted det kan være. Jepp, det store vannet midt i ingenmannsland.

Når du først er der, kan du ved hjelp av Enkidu finne ut at det er en grotteinngang på bunnen av oasen, så dykk inn og fortsett å svømme gjennom grotten til du kommer til en åpning. Herfra er det bare å følge grotten videre, klatre opp fjellvegger og klemme seg gjennom åpninger til du kommer til et åpent rom som arkitektonisk ikke ligner på Bagdad på 900-tallet i Mirage.

Trinn 3: Plasser skjærene og hent utstyret ditt

Alt du trenger å gjøre nå, er å plassere de 10 Mysterious Shards i de tre ulike interaktive pylonene rundt om i rommet for å fjerne kraftfeltet og låse opp sverdet, dolken og antrekket.

Milads antrekk

Med dette antrekket kan Basim utløse et lyn når han utfører luftmord, noe som gjør alle innenfor en radius på 15 meter desorienterte, noe som er ideelt for å drepe og deretter flykte raskt.

Shamshir-e Zomorrodnegar-sverd

Dette sverdet har en skadeverdi på 46 og en forsvarsskadeverdi på 78 og kommer med en iboende fordel som reduserer Basims maksimale helse med 50 %, men øker skadeeffekten med 50 %.

Samsaama-dolken

Denne dolken har en skadeverdi på 27 og en forsvarsskadeverdi på 47 og gjør at Basim kan helbrede 10 % av sin maksimale helse for hvert treff han gjør i kamp.