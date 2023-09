Slik fungerer EPOS' BrainAdapt-teknologi

HQ

Mens vi var i Köln på Gamescom 2023, fikk vi sjansen til å snakke med EPOS om en rekke spennende nye samarbeidsprosjekter og teknologier de jobber med for tiden. En av disse går under navnet BrainAdapt, som går ut på å forbedre EPOS' hodetelefoner slik at de hjelper hjernen din med å bearbeide lyd bedre, og for å lære mer om denne utrolige teknologien spurte vi EPOS' kommunikasjonssjef Michael Henning Jensen om hvordan BrainAdapt fungerer.

"BrainAdapt er først og fremst en rekke filosofier som vi bruker når vi utvikler headsettene våre. Det er ikke én ting du kan peke på, men det er måten vi tilnærmer oss produktutviklingen på.

"Som jeg nevnte tidligere, eies vi av Demant. De har 115 års erfaring med å utvikle høreapparatløsninger for mennesker over hele verden. Og gjennom dem har vi faktisk tilgang til et stort forskningssenter som heter Eriksholm nord i Danmark. Her har vi mulighet til å forske sammen med profesjonelle forskere som undersøker hvordan lyd påvirker hjernen vår.

"BrainAdapt" går i korte trekk ut på at vi undersøker hvordan vi kan skape lyd som legger minst mulig press på hjernen, slik at hjernen får mest mulig kraft til å bruke på andre ting enn å analysere lyden som kommer inn. I fjor undersøkte vi hvordan støy påvirker hjernen vår. Vi gjorde en profilometrisk analyse der vi kunne se at mer støy får pupillene til å utvide seg fordi hjernen bruker mye krefter på å analysere det som skjer. I år har vi lagt til denne forskningen og gjort en dual task-undersøkelse der vi prøvde å se om du befinner deg i et støyende miljø, akkurat som det vi står i her, ikke sant? Du har vært her i noen dager nå, og hjernen din blir så sliten av å høre på all støyen hele tiden. Men hjernen vår er ganske flink til å koble inn, og nå snakker vi to sammen og skyver alt bort, ikke sant?

"Når du sitter i et spillmiljø og det er mye støy, må du faktisk lytte til lagkameratene dine som gir deg ledetråder og forteller deg hva du skal gjøre. Samtidig må du i mange spill, som Counter-Strike og Rainbow Six, også lytte til lydsignaler. Du hører fottrinn, du hører granater, du hører ting som skjer. Samtidig som du gjør alt dette, må du også bruke tastaturet og trykke.

"Og vi gjorde denne testen med to oppgaver, og jeg var til og med med i den selv. Så vi hadde mye bakgrunnsstøy, og på et tidspunkt må du høre på en fyr som sier noe, og så må du kunne si det tilbake etterpå. Og det er ganske enkelt, det er ikke noe problem. Men så la de til at samtidig som han snakket, måtte du kunne trykke på to piler og peke på et partall på en skjerm. Og du vet, du stopper opp, du vet...

"... Det er kjempesvært, og det er faktisk litt skremmende hvor lett vi faktisk blir påvirket av ulike ting som skjer. Og vår white paper viser faktisk at bare med denne enkle, doble oppgaven, var det bare å gjenkjenne en stemme og peke på piler. Og vi så faktisk at med dårlig lyd, der støydempingen, den passive støydempingen, men også forskjellen mellom støyen og sidetonen, hvis det ikke er tydelig, fører til en forsinkelse på opptil 300 millisekunder i handlingstiden.

"Så når du ser på det fra et spillperspektiv, mener jeg at folk bruker mye penger på en skjerm som går fra 4 millisekunder til 2 og en mus fra 3 til 2 millisekunder. Det er virkelig noe her.

"Så vi skrev en hvitbok om dette. Akkurat nå er det BrainAdapt. Det vil si at vi er i stand til å forske og ta beslutninger basert på det. Jeg sier ikke at andre ikke kan lage gode headsett. Det er slett ikke det vi prøver å si. Det vi prøver å gjøre, er at vi ønsker å ta vitenskapsbaserte beslutninger når vi lager headsettene våre. Og det er det BrainAdapt handler om."

