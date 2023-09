Slik fungerer PvP- og PvE-elementene i Eon Rush

Et av de mer overraskende spillene vi fikk se på årets Gamescom var Eon Rush, som kommer fra utvikleren Eon Rush Studios. Dette er et spill med store ambisjoner, som ønsker å flette sammen og utfordre det vi forventer av PvP- og PvE-spill. For å se hvordan teamet har tenkt å bryte ned disse stereotypiene og omdefinere hva vi forventer, tok vi en prat med grunnlegger og CEO for Eon Rush Studios, Adrian Fenix, for å lære mer om spillet.

"Vel, folk i teamet har til tider litt forskjellige inspirasjoner. Vi prøver å bygge en IP, og vi prøver å gi karakterene litt dybde. Både på PvE- og PvP-siden prøver vi å gi nye opplevelser til kjente sjangre", sier Fenix.

"Så på action-RPG- og MOBA-siden prøver vi å skape nye spillmoduser og utforske litt. På PvE-siden føler jeg at ting har stått litt stille med plyndringsautomaten. Det er litt det samme om og om igjen. Og på MOBA-siden, du vet, tre baner, siste treff. Jeg vil gjøre noe annet med rangering, matchmaking, bare gi folk nye opplevelser og utforske hva som kan gjøres med disse systemene som folk allerede forstår."

Fenix legger til: "Forhåpentligvis kan jeg ta over dem. Jeg vet ikke helt. Vi prøver å være ambisiøse."

Eon Rush er fortsatt veldig tidlig i utviklingssyklusen og har foreløpig ingen utgivelsesdato. Vi spurte Fenix om når spillet kommer til å lanseres, kanskje i Early Access først:

"Så jeg vil si at det er flere ting som skjer her, og utgivelser av mindre omfang, men vi sikter definitivt mot 2024. Det er større slagmarker som kan ta litt lenger tid, og som involverer både PvP og PvE på tvers av, som sagt, flere tidslinjer samtidig. Det kommer til å ta oss litt tid. Kanskje vi lanserer sent i 2024 eller tidlig på året. Det er vanskelig i spillutvikling. Jeg vil heller love for lite og levere for mye enn det motsatte."