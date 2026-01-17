Slik fungerer Virtual Boy

HQ

Selv om vi nå anser alt Nintendo gjør for å være en stor suksess etter populariteten til Switch og Switch 2, trenger vi bare å spole tilbake til 2012 og Wii U for å bli minnet på at selv Nintendo kan feile noen ganger.

Når det er sagt, var Wii U likevel en stor suksess sammenlignet med Virtual Boy, en 32-bits enhet som ble lansert i 1995 sammen med blant annet Sega Saturn og den første PlayStation. Virtual Boy var noe helt annet, med 3D-grafikk, men bare i svart og rødt. I tillegg var enheten klumpete, lite bærbar og manglet spill.

For å gjøre en lang historie kort: Den ble en flopp. Virtual Boy ble bare lansert i Japan og USA, og nådde ikke engang opp i en million solgte eksemplarer. Nintendo har imidlertid ikke glemt den merkelige konsollen, og har blant annet inkludert den i Smash Bros-serien som trofeer, og neste måned vil den gjøre comeback på Switch 2 som et tilbehør for å nyte Virtual Boy-spill på Switch Online på en autentisk måte.

Hvis du vil vite mer om plattformen og hvordan den faktisk fungerer, anbefaler vi The Slow Mo Guys, som i en ny video kalt The Fastest Game Console Ever Made sjekker ut teknologien bak enheten - og de er overraskende imponert. Se det teknisk orienterte klippet nedenfor.