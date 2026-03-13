Sport
Slik gikk den første kampen i åttedelsfinalene i Conference League: bra for Aten, bra for Rayo og Shakhtar
De fleste åttendedelsfinalene i Conference League avgjøres neste uke.
HQ
Åttedelsfinalene i UEFA Conference League, den tredje nivået i Europa, startet torsdag 12. mars med storseire for AEK Athen, Rayo Vallecano og Shakhtar, men en skuffende 0-0-kamp for Crystal Palace, en av favorittene i turneringen, som spilte på hjemmebane i det første oppgjøret.
Kanskje med unntak av Aten, er alle andre utslagskamper fortsatt åpne for kampene som skal spilles neste uke, torsdag 19. mars, for å sikre kvalifisering til kvartfinalene i Conference League. Dette er resultatene fra den første kampen :
Resultater fra Conference League 12. mars
- Crystal Palace 0-0 AEK Larnaca
- Fiorentina 2-1 Raków
- Sigma Olomouc 0-0 Mainz
- Celje 0-4 AEK Athen
- Rijeka 1-2 Strasbourg
- Samsunspor 1-3 Rayo Vallecano
- AZ Alkmaar 2-1 Sparta Praha
- Lech Poznań 1-3 Shakhtar
Conference League-kamper 19. mars
- AEK Athen mot Celje: 18:45 CET, 17:45 GMT
- AEK Larnaca mot Crystal Palace: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Mainz mot Sigma Olomouc: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Raków vs Fiorentina: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Rayo Vallecano mot Samsunspor: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Shakhtar vs Lech Poznań: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Sparta Praha vs AZ Alkmaar: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Strasbourg vs Rijeka: 21:00 CET, 20:00 GMT