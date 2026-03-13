Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Slik gikk den første kampen i åttedelsfinalene i Conference League: bra for Aten, bra for Rayo og Shakhtar

De fleste åttendedelsfinalene i Conference League avgjøres neste uke.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Åttedelsfinalene i UEFA Conference League, den tredje nivået i Europa, startet torsdag 12. mars med storseire for AEK Athen, Rayo Vallecano og Shakhtar, men en skuffende 0-0-kamp for Crystal Palace, en av favorittene i turneringen, som spilte på hjemmebane i det første oppgjøret.

Kanskje med unntak av Aten, er alle andre utslagskamper fortsatt åpne for kampene som skal spilles neste uke, torsdag 19. mars, for å sikre kvalifisering til kvartfinalene i Conference League. Dette er resultatene fra den første kampen :

Resultater fra Conference League 12. mars


  • Crystal Palace 0-0 AEK Larnaca

  • Fiorentina 2-1 Raków

  • Sigma Olomouc 0-0 Mainz

  • Celje 0-4 AEK Athen

  • Rijeka 1-2 Strasbourg

  • Samsunspor 1-3 Rayo Vallecano

  • AZ Alkmaar 2-1 Sparta Praha

  • Lech Poznań 1-3 Shakhtar

Conference League-kamper 19. mars


  • AEK Athen mot Celje: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • AEK Larnaca mot Crystal Palace: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Mainz mot Sigma Olomouc: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Raków vs Fiorentina: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Rayo Vallecano mot Samsunspor: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Shakhtar vs Lech Poznań: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Sparta Praha vs AZ Alkmaar: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Strasbourg vs Rijeka: 21:00 CET, 20:00 GMT

Slik gikk den første kampen i åttedelsfinalene i Conference League: bra for Aten, bra for Rayo og Shakhtar
Erik Geiger GG / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballConference League


Loading next content