Slik gikk den første kampen i åttedelsfinalene i Conference League: bra for Aten, bra for Rayo og Shakhtar

Åttedelsfinalene i UEFA Conference League, den tredje nivået i Europa, startet torsdag 12. mars med storseire for AEK Athen, Rayo Vallecano og Shakhtar, men en skuffende 0-0-kamp for Crystal Palace, en av favorittene i turneringen, som spilte på hjemmebane i det første oppgjøret.

Kanskje med unntak av Aten, er alle andre utslagskamper fortsatt åpne for kampene som skal spilles neste uke, torsdag 19. mars, for å sikre kvalifisering til kvartfinalene i Conference League. Dette er resultatene fra den første kampen :

Resultater fra Conference League 12. mars



Crystal Palace 0-0 AEK Larnaca



Fiorentina 2-1 Raków



Sigma Olomouc 0-0 Mainz



Celje 0-4 AEK Athen



Rijeka 1-2 Strasbourg



Samsunspor 1-3 Rayo Vallecano



AZ Alkmaar 2-1 Sparta Praha



Lech Poznań 1-3 Shakhtar



Conference League-kamper 19. mars



AEK Athen mot Celje: 18:45 CET, 17:45 GMT



AEK Larnaca mot Crystal Palace: 18:45 CET, 17:45 GMT



Mainz mot Sigma Olomouc: 18:45 CET, 17:45 GMT



Raków vs Fiorentina: 18:45 CET, 17:45 GMT



Rayo Vallecano mot Samsunspor: 21:00 CET, 20:00 GMT



Shakhtar vs Lech Poznań: 21:00 CET, 20:00 GMT



Sparta Praha vs AZ Alkmaar: 21:00 CET, 20:00 GMT



Strasbourg vs Rijeka: 21:00 CET, 20:00 GMT

