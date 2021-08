Slik gir Unity utviklerne flere veier til suksess og engasjement

Etter en måned med dypdykk inn i Unity, et kreativt system designet for å hjelpe utviklere med å skape 3D-innhold, har vi kommet til siste del. Vi har allerede sett på hvordan Unity oppmuntrer til å bruke mer kreativitet, hjelper og støtter utviklere uansett størrelse eller spredning og så lage multiplayer-spill bare fantastien setter stopper for, så da avslutter vi med hvordan det er skapt med tanke på analyse og gi fortjeneste.

Unity er altså kjent for å være "More than a Engine", så i dagens samfunn er det selvsagt også vitkig å ha måter som forsikrer at et prosjekt støttes over lengre tid og produserer inntekter på riktig måte. Med falt fra omfattende spilleranalyser som gir tilgang til store mengder data som hjelper en med å ta riktige valg under utviklingen til UnityAds som er en essensiell måte å generere inntekter på. Unity gjør alt dette, og tar seg til og med av de ulike butikktypene slik at utviklerne kan fokusere på å produsere mer innhold til spillerne.

Du kan se den fjerde og siste videoen, kalt "More Engagement & Pathways to Success", under, og lese nærmere om alt Unity har å by på i Unity-siden vår.