Tyver gjennomførte et 7-minutters ran i Louvre i dagslys og slapp unna med Napoleons kronjuveler

I et av de mest dristige museumsranene i nyere tid stjal en gruppe tyver juveler av "uvurderlig verdi" fra Louvre-museet i Paris søndag morgen, og fullførte kuppet på bare syv minutter før de forsvant ut i byens gater.

Ifølge franske myndigheter brukte fire maskerte gjerningsmenn en mekanisert møbelheis festet til en lastebil for å bryte seg inn i Apollogalleriet, den delen av museet som huser de franske kronjuvelene. Ved hjelp av en skivekutter brøt de seg inn gjennom et vindu som vender ut mot Seinen rundt kl. 09.30, kort tid etter at museet hadde åpnet for publikum.

Ranet, som innenriksminister Laurent Nuñez beskrev som en "svært organisert operasjon", så ut til å ha utnyttet nærliggende byggearbeider som ga dekning og enkel tilgang til første etasje. Overvåkningsopptak viser angivelig at tyvene "rolig" gikk inn, knuste utstillingsvinduer og flyktet uten å bruke vold. I løpet av få minutter rømte de på to kraftige Yamaha-scootere mot en nærliggende motorvei.

Blant tyvegodset var ni historiske juveler som en gang tilhørte Napoleon, keiserinne Marie-Louise og keiserinne Eugénie. Blant disse var et smaragd- og diamanthalskjede som Napoleon ga til sin andre kone i 1810, et safirdiadem med over 1000 diamanter og en relikviebrosje prydet med sjeldne Mazarin-diamanter. Samlingen representerer noen av de viktigste bevarte delene av Frankrikes kongelige arv.

En av gjenstandene, keiserinne Eugénies gullkrone, besatt med 1354 diamanter og 56 smaragder, ble senere funnet skadet i nærheten av museet. Men ekspertene frykter at de gjenværende juvelene kan bli demontert eller smeltet ned for å skjule deres opprinnelse. "Dette er Frankrikes naturlige stolthet", sier Arthur Brand, spesialist på gjenvinning av kunst, til CNN, og kaller tyveriet "en nasjonal katastrofe".

Louvre, verdens mest besøkte museum, ble umiddelbart stengt mens politiet innledet etterforskning av det som allerede har blitt kalt det mest omfattende kunsttyveriet i moderne fransk historie. President Emmanuel Macron lovet at Frankrike "vil få verkene tilbake, og at gjerningsmennene vil bli stilt for retten".

De siste månedene har bemanningsmangelen ved museet vært under lupen, med gjentatte streiker på grunn av trengsel og sikkerhetsproblemer. Selv om etterforskerne ikke har knyttet disse problemene direkte til tyveriet, advarte fagforeningsrepresentanter tidligere i år om at museets størrelse og begrensede antall ansatte gjorde det sårbart.

Dette kuppet føyer selvsagt et nytt kapittel til Louvres lange historie med kunsttyverier, fra Mona Lisa ble stjålet i 1911 til et diamantbesatt kroningssverd som forsvant i 1976 og som fortsatt er savnet den dag i dag.