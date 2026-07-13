Slik har kampen om MotoGP-tittelen endret seg før sommerpausen: Marco Bezzecchi faller ned til fjerdeplass

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MotoGP 2026 har fullført første halvdel av sesongen, og det er nå umulig å si hvem som er favoritten, ettersom stillingen har endret seg de siste ukene. Marco Bezzecchi startet med å dominere og vant tre Grand Prix på rad, fem totalt hvis man teller med de to siste fra forrige sesong.

Italieneren fra Aprilia har vunnet fire løp og oppnådd seks pallplasser totalt i årets første elleve løp – flere seire og pallplasser enn noen andre – men han ligger nå på fjerdeplass etter å ha scoret bare 13 av 148 mulige poeng i de fire siste rundene, inkludert forrige helg, da han krasjet i lørdagens kvalifisering under Tysklands Grand Prix på Sachsenring.

Alt dette mens Marc Márquez kom tilbake og vant tre av de fire siste løpene, mens Ai Ogura ble den første japanske føreren til å oppnå tre pallplasser på rad (inkludert en historisk seier).

Dette er MotoGP-stillingen etter Tysklands Grand Prix, som markerer starten på en månedslang sommerpause før sesongen gjenopptas i Storbritannia, på Silverstone Circuit, 9. august.



Jorge Martín – 208 poeng

Ai Ogura – 194 poeng

Marc Márquez – 190 poeng

Marco Bezzecchi – 186 poeng

Fabio Di Giannantonio – 184 poeng

Raúl Fernández – 159 poeng

Pedro Acosta – 148 poeng

Francesco Bagnaia – 143 poeng

Álex Márquez – 87 poeng

Luca Marini – 79 poeng



Tror du Marco Bezzecchi kan snu situasjonen og komme tilbake til toppen av tabellen? Kan Jorge Martín og Ai Ogura stoppe Márquez og Bezzecchi? Årets MotoGP-sesong er en helt annen historie sammenlignet med fjoråret, som ble dominert av Marc, og det virker som om alt kan skje...