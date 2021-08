Slik hjelper Unity spillskaperne med å lage noe raskt

I forrige uke introduserte vi deg for den første delen av vårt dypdykk inn i Unity, et system designet for å hjelpe utviklere med å skape 3D-innhold. Da så vi på hvordan Unity oppmuntrer til å bruke mer kreativitet, og denne uken skal vi gå nærmere inn på hvordan systemet hjelper og støtter utviklere uansett størrelse eller spredning.

Unity blir av mange sett på som mer enn en motor takket være de mange forskjellige funksjonene og tjenestene den byr på. I denne delen vil vi derfor rette rampelyset verktøyene som gjør det lettere å samarbeide og støttefunksjonene som forsikrer at utviklerne kan skape noe raskt og trygt.

Du kan se og høre om dette i videoen under, samt lære enda mer på undersiden vår.