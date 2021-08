Slik hjelper Unity utviklere å skape en bedre multiplayer

De siste to ukene har vi tatt en nærmere kikk på Unity, et system designet for å hjelpe utviklere med å skape 3D-innhold. Foreløpig har vi sett på hvordan Unity oppmuntrer til å bruke mer kreativitet og hvordan systemet hjelper og støtter utviklere uansett størrelse eller spredning, så nå er det tid for å sjekke ut hvordan Unity forsikrer at spillskaperne får laget multiplayer-spill bare fantastien setter stopper for.

Siden Unity er kjent for å være "More than a Engine" hjelper den jo tross alt med å gjøre en viktig del av veldig mange spill enda bedre også, nemlig multiplayeren. Unity gir utviklere tilgang til et såkalt "hosting"-system for spillservere kalt Multiplay, samt tilbud om et veldig kapabelt matchmaking-system som tar seg av det meste som må gjøres for å holde et spill på internett uten problemer med Matchmaker-tjenesten. Kraftige verktøy som jobber silkemykt sammen og et multi-cloud-system som skalerer seg basert på pågangen gjør slik at den kan støtte selv de største spillene. Vi har som vanlig tatt en nærmere titt på alt dette, samt Unity sin robuste stemme- og tekst-kommunikasjon som fungerer på tvers av plattformene, i vår nyeste video og artikkel.

Du kan se den tredje videoen, kalt Flere koblinger. under, og lese nærmere om alt dette Unity har å by på i Unity-siden vår.