Slik kan du følge den totale solformørkelsen i kveld: Direktesendinger fra NASA, ESA, Spania...

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Den etterlengtede totale solformørkelsen finner sted i kveld, onsdag 12. august, og den vil være synlig fra Island på ettermiddagen og i store deler av Spania sent på ettermiddagen, nesten ved solnedgang. Fra resten av Vest-Europa vil den også være synlig som en delvis formørkelse, men forskjellen mellom en total formørkelse og en delvis formørkelse (selv om den er på 99,99 %) er, bokstavelig talt, som natt og dag.

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Derfor vil bare de som bor i eller har reist til denne delen av den iberiske halvøya (markert med grønt) og den vestlige delen av Island, inkludert Reykjavik, kunne se den totale solformørkelsen, der solen blir helt dekket i omtrent ett til to minutter, avhengig av stedet. Selvfølgelig kun med beskyttelsesbriller merket med ISO 12312-2:2015.

For mange er imidlertid den eneste måten å se på via en direktesending. NASA har forberedt en direktesending som vil vise bilder tatt fra en forlatt landsby i Spania. Den spanske vitenskapsministeren vil også sende formørkelsen ved hjelp av et H-alfa-filter som, kort sagt, vil gjøre det mulig å bedre se solfenomener som normalt ikke er synlige, nemlig solprotuberansene (buene og sløyfene som stikker ut fra solens atmosfære).

De fleste direktesendingene starter rundt kl. 19.00 CEST, 18.00 BST, altså kort tid før månen begynner å dekke for solen i Spania, der de fleste direktesendingene vil foregå, og totalfasen av formørkelsen forventes rundt kl. 20.30 CEST, kl. 19.30 BST.

NASAs direktesending av total solformørkelse

Direktesending fra den spanske vitenskapsministeren

ESAs direktesending av totalformørkelsen

<social>https://www.youtube.com/live/DRDx2xDR8NA</social>

Iberias direktesending fra et fly

På sosiale medier vil det spanske flyselskapet Iberia tilby en direktesending av formørkelsen filmet fra et fly i over 10 000 meters høyde, noe som vil gjøre det mulig for dem å «jage» månens skygge uten å bli hindret av skyer.