Slik kan du følge EM i friidrett 2026 – de fem første gullmedaljene deles ut i dag

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EM i friidrett 2026 starter i dag, mandag 10. august, og byr på en spennende uke på Alexander Stadium i Birmingham frem til søndag, med 24 øvelser for menn og kvinner samt to blandede øvelser, der 1645 utøvere – 805 kvinner og 840 menn – fra 49 land er påmeldt.

Faktisk skal det deles ut fem gullmedaljer i kveld, mandag: kulestøt for kvinner, kulestøt for menn, 5 000 meter for menn, 4 x 400 meter stafett for blandede lag og 100 meter for kvinner.

100 meter for menn vil foregå i sin helhet tirsdag 11. august, mens stavsprang, der Duplantis skal delta, er satt av til den siste dagen, søndag 16. august.

Blant de hundrevis av utøverne er det flere verdensstjerner med VM- og OL-medaljer samt verdensrekordholdere som Mondo Duplantis, Yaroslava Mahuchikh, Keely Hodgkinson, Jakob Ingebrigtsen, Marcell Jacobs, Femke Bol og Karsen Warholm.

Fans vil kunne følge sendingene direkte på European Athletics’ nettside og på plattformen Eurovision Sport, samt via nasjonale kringkastere i 35 land.