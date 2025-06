Slik kan du se Summer Game Fest i kveld

HQ

I kveld er det duket for skikkelig action. Klokken 22:00 BST / 23:00 CEST starter Summer Game Fest 2025. Det er det nærmeste vi kommer E3 i disse dager, og det er et direktesendt show der de største navnene i spillbransjen viser hva de har i vente for den nærmeste fremtiden, og noen ganger til og med flere år frem i tid.

Geoff Keighley står ved roret (han er både produsent og programleder - akkurat som på The Game Awards i desember), og ifølge ham kommer det til å bli et massivt show med flere store overraskelser levert av over 60 partnere, blant dem finner vi Microsoft, Nintendo og Sony.

Vi kommer selvfølgelig til å dekke alt her på Gamereactor, men hvis du vil se det selv, kan du sjekke det ut på YouTube nedenfor (eller Twitch på denne lenken). Og last opp med snacks, for showet forventes å vare i minst to timer.

<social>https://www.youtube.com/live/-Hr6Q2hln_M</social>