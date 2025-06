Slik kan du se Xbox Games Showcase live

HQ

Det er bare et par timer igjen til Microsoft forhåpentligvis starter Xbox Games Showcase 2025 med noe virkelig hett, og deretter slipper løs et massivt show med massevis av spill - som nå vil bli kunngjort for alle formater. Siden det er Microsoft, kan vi nok også se frem til utallige Game Pass-kunngjøringer og en potensiell stealth-utgivelse (det går rykter om en Sunset Overdrive-remaster).

Vi krysser fingrene for Everwild, Fable, noe Gears of War-relatert og Perfect Dark - og kanskje en bærbar Xbox samt Ubisofts ryktede nyinnspilling av Splinter Cell. Microsoft har sagt at vi bør holde forventningene i sjakk, men de bør ha mye å vise frem, og vi gleder oss til å finne ut mer.

Arrangementet starter kl. 18:00 BST / 19:00 CET, og vi kommer selvfølgelig til å dekke alt her på Gamereactor, men hvis du vil se det selv, kan du sjekke det ut på Youtube eller Twitch. Og last opp med snacks, for showet forventes å vare i minst to timer, inkludert en The Outer Worlds 2 Direct.