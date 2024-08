Slik kan en skotsk middelalderkonge ha sett ut

HQ

En av fordelene med teknologi er at den åpner for opplevelser som ellers ville virket umulige. Blant annet å kunne se hvordan en skotsk monark kan ha sett ut under sin regjeringstid for 700 år siden.

De talentfulle folkene ved University of Glasgow har i samarbeid med Liverpool John Moores University Face Lab laget en modell av Robert the Bruce for å markere at det er 750 år siden monarken ble født. Modellen beskrives som den mest realistiske rekonstruksjonen av monarken som noensinne er utviklet, og den er laget ved hjelp av en 3D-skannet modell av kongens faktiske hodeskalle, som deretter ble kombinert med CGI-teknologi for å utvikle en realistisk gjengivelse.

Nesen er den delen av ansiktet som er minst nøyaktig, ettersom nedbrytning av bein har gjort rekonstruksjon av denne delen av kroppen mye mer utfordrende. Teamet har også gått et skritt videre og laget en versjon av kongen som skildrer hans kamp mot spedalskhet, men denne har ikke blitt offentliggjort.

Modellen vil være utstilt på Dunfermline Abbey frem til 7. desember, så husk å ta turen innom for å se hvordan denne gamle kongen kan ha sett ut.

