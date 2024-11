Slik kunne en engelsk 1400-tallskonge ha hørtes ut

HQ

Teknologi er virkelig en bemerkelsesverdig ting. Etter den fantastiske innsatsen til folkene ved Liverpool John Moores University Face Lab i sommer, der de gjenskapte hvordan den engelske 1400-tallskongen Rikard III kunne ha sett ut ved hjelp av skanninger av levninger og hjelp fra ulike eksperter for å skape en digital representasjon, har teamet nå gått et skritt videre ved å samarbeide med eksperter innen psykologi, tale, språkterapi, tannpleie, rettsmedisin og arkeologi for å skape en faktisk stemmerepresentasjon av middelalderkongen.

Ifølge Sky News ble den digitale representasjonen av Rikard III nylig vist frem for publikum på York Theatre Royal, der de fremmøtte fikk høre stemmen hans for første gang. Ekspertene ser ut til å ha kommet frem til at Rikard III hadde Yorkshire-aksent, og selv om det vil være umulig å vite nøyaktig hvordan han faktisk hørtes ut, er dette sannsynligvis det nærmeste vi noen gang kommer til å høre den historiske figuren snakke.

Når det gjelder hvorfor man valgte en Yorkshire-dialekt, er det fordi kongen ble født i Northampton og tilbrakte en betydelig del av livet sitt i Yorkshire og Nord-England, regionen i landet der familien hans kom fra.

Sjekk ut videoen nedenfor for å høre hvordan Rikard III kan ha hørtes ut.

