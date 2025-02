Slik kunne et Super Mario-spill ha sett ut for Super Nintendo-tillegget Play Station

HQ

Hvis du kjenner spillhistorien din, vet du at Nintendo og Sony skulle lage et CD-tillegg til Super Nintendo kalt Play Station. Samarbeidet gikk imidlertid i vasken, og Sony bestemte seg for å oppgradere konsollen og lansere den på egen hånd, under navnet PlayStation.

Siden Play Station aldri ble utgitt, vet vi ikke hvilke spill som kunne ha kommet til den, annet enn at spill som Secret of Mana opprinnelig var ment for det nye formatet. Vi kjenner imidlertid til ytelsen, og basert på den har en gruppe som kaller seg FamicomCD nå gitt ut en tolkning av hvordan et Super Mario-spill kunne ha sett ut på Play Station.

Resultatet er så koselig og bra at vi synes du bør sjekke det ut. Du kan lese mer om det her, og se mye gameplay i videoen nedenfor. Og skynd deg, det er langt fra sikkert at Nintendo vil vise tålmodighet og takknemlighet for fans som mest av alt bare ønsker å vise sin kjærlighet.