Slik låser du opp og jakter på Mizutsune i Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds mottok sin første store oppdatering 4. april 2025: Free Title Update 1, ver. 1.010.00.00, med en stor samling av nye tillegg, inkludert et nytt online-hub, arenaoppdrag eller muligheten til å endre Almas antrekk.

Det mest spennende av alt var imidlertid tillegget av de første gratis DLC-monstrene, Mizutsune, en Leviathan som først dukket opp i Monster Hunter: Generations.

Dette nye monsteret vil være tilgjengelig for alle spillere, men du må oppfylle et krav for å kunne kjempe mot dette nye monsteret.

Slik starter du Mizutsune-oppdraget i Monster Hunter Wilds

Det første først: du vil ikke kunne kjempe mot dette monsteret med mindre du er HR 21. Hvis du har begynt å spille nylig, vil det ta deg noen timer, men det er enkelt.

Når du er minst HR 21, vil et nytt oppdrag dukke opp i Scarlet Forest Base Camp. Snakk med Kanya, jenta som elsker å fiske, og hun vil ta deg med til et sted der fiskene tilsynelatende forsvinner på grunn av et nytt monster.

Når du har beseiret Mizutsune og fullført oppdraget "Ånd i måneskinnet", vil Mizutsune begynne å dukke opp regelmessig i skogen, og du kan også finne den på oppdrag.

Mizutsune er svak mot torden- og drageelementene, og den er også svak mot gift, så du kan allerede nå begynne å lage et godt bygg mot den. Du finner mer informasjon om element- og statuseffekter her.

Synes du det var for enkelt? Den virkelige utfordringen blir Tempered Mizutsune. For at den skal dukke opp, må du være HR 41 eller høyere, som er HR-en du får når du har gjort det siste sluttspilloppdraget, som fjerner HR-en for siste gang.