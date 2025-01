Slik påvirker opioidaktivitet anoreksi og fedme

HQ

En ny studie fra Turku PET Centre i Finland har avdekket hvordan opioid nevrotransmitteraktivitet spiller en rolle i både anoreksi og fedme, og avslører påfallende forskjeller mellom de to. Hos pasienter med anorexia nervosa viser hjernen forhøyet opioidaktivitet, noe som kan påvirke appetittregulering og emosjonelle utfordringer som angst og depresjon. Hos overvektige personer er det samme systemet derimot mindre aktivt. Studien viste også at hjernen hos anorektiske pasienter, til tross for alvorlig undervekt, fortsatt bruker glukose i normal hastighet, noe som viser at den er i stand til å beskytte vitale funksjoner. Studien, som er finansiert av Sigrid Jusélius' Stiftelse og publisert i Molecular Psychiatry, gir håp om bedre forståelse og behandling av disse komplekse lidelsene.

Tror du denne oppdagelsen kan endre måten vi tilnærmer oss spiseforstyrrelser på?

Shutterstock

Dette er en annonse: