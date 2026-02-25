Slik så det ut da Phil Spencer overlot roret til Asha Sharma

HQ

I går tok Microsoft farvel med Xbox-sjef Phil Spencer, som trakk seg etter å ha ledet avdelingen i tolv år, noe som betyr at han har vært ved roret i omtrent halvparten av Xbox' eksistens. Samtidig ble den nye sjefen, Asha Sharma, introdusert, som vil bli assistert av Spencer, som vil forbli som rådgiver og mentor en stund for å sikre en smidig overgang.

Xbox-veteranen Aaron Greenberg, General Manager of Xbox Games Marketing, var til stede, og i et innlegg på Threads viser han hvordan det så ut da en tolv år lang æra gikk mot slutten.

Vi vet at Spencer hadde omfattende planer for en ny Xbox-konsoll som ser ut til å være en slags PC-hybrid. Sharma har kommet med flere uttalelser som tyder på at hun ønsker et fornyet fokus på Xbox-maskinvare, og forhåpentligvis får vi vite mer om dette i løpet av høsten, når Xbox feirer sitt 25-årsjubileum.

