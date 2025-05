Slik ser Camila Mendes ut som Teela i Masters of the Universe

Som vi har rapportert flere ganger, er en ny Masters of the Universe filmatisering på vei, med en enorm rolleliste bestående av flere store navn. En av dem er 30 år gamle Camila Mendes (Riverdale) i rollen som Teela.

Nå har bilder fra settet funnet veien til Bluesky, og gir oss en ganske god titt på både Teela og Nicholas Galitzines prins Adam. For alle som kjenner sin Masters of the Universe, er det åpenbart at dette visuelt er en ganske trofast tolkning av originalen, og å dømme etter kommentarer på sosiale medier, er mange fornøyde med utseendet.

Filmen kommer på kino 5. juni neste år. Gitt at Amazon MGM Studios står bak produksjonen, vil den sannsynligvis bli utgitt via Prime Video kort tid etter.