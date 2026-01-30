Slik ser den kommende Skoda Epiq ut

HQ

Skoda har hatt stor suksess med sine elbiler Enyaq og Elroq, og i løpet av 2026 vil de lansere et enda billigere alternativ, kalt Epiq.

Det er en ny, mindre crossover, som nå har blitt vist frem av Skoda i en ny serie kamuflerte bilder. Den skal bygges på MEB+-plattformen, som også brukes til å bygge flere kommende elbiler fra VW-familien, som ID. Polo og Cupra Raval.

Basismodellen vil tilsynelatende lanseres med et 38,5 kW batteri, noe som skal gi en grunnrekkevidde på 315 kilometer, men en dyrere modell vil presse dette til 430 kilometer gjennom et 51,7 kW batteri.

Og prisen? Estimater plasserer den rundt €25.000, noe som vil gjøre den til en av de rimeligste nye crossover-elbilene på markedet.