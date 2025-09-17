Slik ser den nye grafikken i Raceroom ut Den svenske simracing-utvikleren KW Studios har som mål å oppgradere Raceroom-grafikken, og her er de tre første skjermbildene...

HQ Den svenske racingsimulatoren Raceroom har en del år på baken, og i likhet med Iracing jobber de stadig i motbakke for å modernisere nok til å få spillet til å se relativt moderne ut. KW Studios ligger heller ikke på latsiden og har tråkket på matten for resten av 2025 og spesielt 2026. Renault Laguna vil bli lagt til den allerede strålende Super Tourer-pakken, og Hypercars vil bli rullet ut i form av tre, som vi rapporterte om tidligere i dag. KW Studios kunngjorde også i kveld at de vil oppgradere grafikken i Raceroom ganske betydelig, og å dømme etter de tre første bildene, ser det ikke ut til at de overdriver. Dette ser virkelig fint ut.