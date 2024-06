Slik ser den nye Superman ut

HQ

Som du sikkert vet, er James Gunn og Peter Safran i ferd med å reboote DCs filmunivers. Teknisk sett starter det offisielt med premieren på Creature Commandos senere i høst, men det er med filmen Superman at det virkelig setter i gang.

Vi har lenge visst at David Corenswet skal ikle seg kappen og trikotene, samt at Rachel Brosnahan skal spille Lois Lane og at innspillingen er i full gang. Så langt har vi bare fått noen få teaser- og promobilder av den nye Superman, men nå har ekte bilder fra settet funnet veien til Threads og andre steder.

Som du kan se, har Gunn (som både regisserer og skriver filmen) gått for et skikkelig brudd med den "mørke og dystre" stilen, og her møter vi en mer fargerik Superman med et utseende som tydelig minner oss om filmens tegneserieforgjenger All-Star Superman. Vi kan imidlertid ikke la være å lure på om Superman kanskje har på seg klær som er en størrelse for store, eller om det er noe som blir fikset i postproduksjonen?

Filmen har premiere 11. juli 2025. Hva synes du om Corenswets Superman utseende og kostyme?