Slik kan den sammenleggbare iPhone Ultra se ut

YouTube-kanalen Unbox Therapy har publisert et 10-minutters nærbilde av en dummy-enhet, som skal ligne på hvordan iPhone Ultra forventes å se ut.

Unbox Therapy's video viser hengselmekanismen, som ikke er ment å gjenspeile hva Apple til slutt vil sende. Videoen fokuserer på den fysiske opplevelsen, det vil si hvordan enheten føles når den er åpen og lukket, hvor lett den er å ta med i lommen, hvor lett det er å nå knappene, og detaljer som høyttalerplassering og generell ergonomi. Detaljerte mål på dummy-enheten er 117 mm i høyden, 84,27 mm i bredden og 11,02 mm i tykkelsen når den er lukket uten kamerastøtet, som øker til 16,57 mm med det, og rundt 5,2 mm når den er åpnet.

Rapportert av 9 to 5 Mac, for noen dager siden publiserte en pålitelig lekkasje Sonny Dickson et bilde av en iPhone Fold dummy-enhet, sammen med påståtte dummy-enheter av iPhone 18 Pro og iPhone 18 Pro Max. Denne "iPhone Fold" vil sannsynligvis bli kalt iPhone Ultra.

Verden blir tydeligvis stadig mer klar for en sammenleggbar iPhone Ultra.