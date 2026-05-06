Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Teknologi

Slik kan den sammenleggbare iPhone Ultra se ut

10 minutter med YouTube-godbiter gir et nærbilde av en dummy-enhet av hvordan iPhone Ultra i økende grad forventes å se ut.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

YouTube-kanalen Unbox Therapy har publisert et 10-minutters nærbilde av en dummy-enhet, som skal ligne på hvordan iPhone Ultra forventes å se ut.

Unbox Therapy's video viser hengselmekanismen, som ikke er ment å gjenspeile hva Apple til slutt vil sende. Videoen fokuserer på den fysiske opplevelsen, det vil si hvordan enheten føles når den er åpen og lukket, hvor lett den er å ta med i lommen, hvor lett det er å nå knappene, og detaljer som høyttalerplassering og generell ergonomi. Detaljerte mål på dummy-enheten er 117 mm i høyden, 84,27 mm i bredden og 11,02 mm i tykkelsen når den er lukket uten kamerastøtet, som øker til 16,57 mm med det, og rundt 5,2 mm når den er åpnet.

Rapportert av 9 to 5 Mac, for noen dager siden publiserte en pålitelig lekkasje Sonny Dickson et bilde av en iPhone Fold dummy-enhet, sammen med påståtte dummy-enheter av iPhone 18 Pro og iPhone 18 Pro Max. Denne "iPhone Fold" vil sannsynligvis bli kalt iPhone Ultra.

Verden blir tydeligvis stadig mer klar for en sammenleggbar iPhone Ultra.

Slik kan den sammenleggbare iPhone Ultra se ut

Dette innlegget er kategorisert under:

Teknologi


Loading next content