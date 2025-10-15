Slik ser det neste Magic: The Gathering settet med Ninja Turtles ut

HQ

Wizards of the Coast fortsetter å utvide sin Magic The Gathering Beyond Universe-linje med nye samarbeid med tegneseriefigurer, som det gjorde med den nylig lanserte Spider-Man-samlingen. Nå er det andre innbyggere i The City That Never Sleeps sin tur til å få samlekortbehandling, og det er ingen ringere enn byens kloakkoppdrettede beskyttere, Teenage Mutant Ninja Turtles.

"Turtle Power" med Leonardo, Raphael, Donatello og Michelangelo og deres allierte (og fiender) kommer i spesialforretningene den 6. mars 2026. Turtle Power er ikke bare en referanse til det berømte uttrykket til Nina Turtles, men også navnet på settets Commander-kortstokk, som har utskiftbare kommandanter.

Dette settet inneholder også kunst og illustrasjoner av den originale Ninja Turtles-tegneren Kevin Eastman. Disse kortene inkluderer kantløs kunst og et strålende Kevins signaturstempel.

Utgivelsesarrangementet i butikk vil løpe fra 27. februar til 5. mars. Sjekk ut den offisielle pakken og et par eksempler på Magic x TMNT-kort nedenfor.