Slik ser du 24-timersløpet på Le Mans denne helgen (14.-15. juni)

HQ

24-timersløpet i Le Mans er tilbake denne helgen: Utholdenhetsløpet, som regnes som et av de mest prestisjefylte løpene i verden, ved siden av Indianapolis 500 og Monaco Grand Prix, finner sted mellom lørdag 14. juni og søndag 15. juni. Et 24-timersløp i Frankrike, som i år feirer sin 93. utgave, som en del av FIA World Endurance Championship.

Denne helgen må motorsportfans dele tiden sin mellom 24-timersløpet i Le Mans og F1 Canadian Grand Prix. De frie treningsøktene finner sted fra i dag, onsdag 11. juni, og løpet starter kl. 16:00 CEST (lokal tid i Frankrike) lørdag 14. juni (en time mindre i Storbritannia).

Slik ser du 24-timersløpet i Le Mans

Løpet på Circuit de la Sarthe består av tre førere som bytter plass i 24 timer, og bilen som tilbakelegger den største distansen etter de 24 timene vinner. På startstreken står 62 biler, inkludert 21 Hypercars og førere, deriblant flere tidligere Formel 1-førere som Kevin Magnussen, Jenson Button, Mick Schumacher, Robert Kubica eller den tidligere MotoGP-legenden Valentino Rossi.

I Frankrike er 24-timersløpet på Le Mans en stor begivenhet, og det sendes gratis på gratiskanalen L'Équipe. I andre land er det imidlertid litt mer komplisert. FIA tilbyr en rekke kanaler for å se det franske utholdenhetsløpet i europeiske land, blant annet :

Lineær distribusjon



Eurosport



Tipik



TV2 Sport



La chaine L'Equipe



Nitro (RTL)



MotorTrend



RTL 7



Polsat Sport



TNT Sports



Quest



6'eren



Digital distribusjon



Fiawec.tv



Eurosport Player



Discovery +



Max



RTBF Auvio



TV2 Play



L'Equipe.fr



RTL +



Videoland (av RTL)



Et annet alternativ er FIAs egen abonnementskanal, FIA WEC TV, som koster 17,99 euro bare for Le Mans, eller et fullt sesongkort for 49,99 euro.