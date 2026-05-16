Slik ser du 24-timersløpet på Nürburgring med Max Verstappen, fra lørdag til søndag

Det prestisjetunge utholdenhetsløpet 24 Hours of Nürburgring starter denne lørdagen, 16. mai, med den største utgaven på ti år, 161 påmeldinger i 23 klasser, med GT3, GT4, touringbiler og enda flere typer racerbiler, som kjører i løpet av 24 timer rundt den 25 kilometer lange Nürburgring Nordschleife-banen, kjent som "Green Hell" for de utfordrende forholdene (forrige måned var det en dødsulykke under kvalifiseringen.

Blant deltakerne i år finner vi F1-føreren Max Verstappen, noe som har tiltrukket et større globalt publikum til løpet, som har blitt arrangert årlig siden 1970. Faktisk tror noen at Verstappen kan avslutte F1-karrieren før heller enn senere for å fokusere på løp som dette... Teamet hans, en Red Bull-støttet Mercedes og Windward Racing med en Mercedes-AMG GT3 med nummer #3, starter som nummer fire, og Verstappen skal kjøre sammen med Lucas Auer, Jules Gouno og Dani Juncadella, som kjørte den beste rundetiden på 8 minutter og 12,005 sekunder.

Slik ser du 24-timersløpet på Nürburgring

24-timersløpet på Nürburgring starter klokken 15:00 CEST, 14:00 BST på lørdag. Det avsluttes naturligvis kl. 15:00 CEST søndag 17. mai. Formasjonsrunden begynner kl. 14:40 CEST, 13:40 BST.

Du kan se om på YouTube her :

Løpet vil også bli sendt på tysk i denne livestreamen.