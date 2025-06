Slik ser du åpningskampen i klubb-VM mellom Inter Miami og Al-Ahly

HQ

Klubb-VM er endelig her: i dag, lørdag 14. juni, er den offisielle dagen for den nye konkurransen, med 32 klubber fra hele verden, og bringer inn uvanlige kamper mellom toppklubbene i Europa, Latin-Amerika eller Asia, som helt sikkert vil være veldig interessant å se, i det minste.

Konkurransen finner sted i USA (med noen kamper, inkludert Paris Saint-Germain vs. Atlético de Madrid, som finner sted i Los Angeles midt i protester mot anti-immigrasjonspolitikk). Åpningskampen finner imidlertid sted i Miami, på Hard Rock Stadium, som vanligvis er hjemmebane for NFL-laget Miami Dolphins. Og den dårlige nyheten er at den kommer på et svært ubeleilig tidspunkt.

Åpningskampen i klubb-VM mellom Al-Ahly og Inter Miami spilles kl. 01:00 BST, 02:00 CEST søndag 15. juni (natt mellom lørdag og søndag).

Den gode nyheten er at hele konkurransen vil være tilgjengelig å se gratis på DAZN (men de vil kreve registrering).

Det er en god mulighet til å se Lionel Messi, selv om Inter Miamis deltakelse i turneringen ikke var ukontroversiell: Laget vant ikke noen av de kontinentale turneringene som kreves for å kvalifisere seg, og fikk i stedet en spesiell invitasjon fordi de var vertsland. Miami vant riktignok MLS Supporter's Shield i fjor med rekordmange mål (og vant den ordinære sesongen), men ble slått ut i første runde av sluttspillet...

Al-Ahly og Inter Miami er en del av gruppe A, som også inkluderer Palmeiras og Porto. Gruppespillet består av tre kamper i hver gruppe, og de to beste fra hver gruppe kvalifiserer seg til 16-delsfinalene. Du kan lese hele kampprogrammet her.