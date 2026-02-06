Slik ser du åpningsseremonien til de olympiske vinterlekene live og musikalske innslag

HQ

Vinter-OL starter i dag, 6. februar, og varer frem til 22. februar, og åpningsseremonien kommer til å bli minneverdig, fra de musikalske opptredenene fra artister som Mariah Carey og Laura Pausini til de samtidige feiringene på forskjellige arenaer, for første gang i vinter-OLs historie.

De som følger med i kveld, kl. 20:00 CET, 19:00 GMT, kan se liveopptredener av Mariah Carey, Laura Pausini, den italienske tenoren Andrea Bocelli, den italienske rapperen Ghali, samt skuespillerne Pierfrancesco Favino og Sabrina Impacciatore. Det forventes at det vil være en massiv rollebesetning på 1 200 frivillige artister.

Åpningsseremonien vil bryte med den tradisjonelle tenningen og slukkingen av OL-kjelen, ettersom det vil være to olympiske kjeler, en i Milano, ved Arco della Pace, og en annen i sentrum av Cortina d'Ampezzo, på Piazza Dibona. Hovedseremonien vil finne sted på San Siro stadion, hjemmebanen til AC Milan og Inter Milan, et av de siste store idrettsarrangementene før det rives og bygges opp på nytt.

Slik ser du åpningsseremonien til vinter-OL direkte

Her er en liste over kringkastere som vil vise vinter-OL, inkludert åpningsseremonien på fredag. I det meste av Europa vil HBO Max sende lekene uten ekstra kostnad, gjennom Eurosport-kanalene. Samtidig vil lokale kringkastere fra European Broadcasting Union også sende lekene gjennom sine respektive offentlige TV-operatører.



Frankrike - HBO Max, France TV



Tyskland - HBO Max, ARD, ZDF



Italia - HBO Max, RAI



Nederland - HBO Max, NOS



Sveits - HBO Max, SRF, RTS, RSI



Storbritannia - Discovery+, TNT Sports, BBC Sport



Spania - HBO Max, Teledeporte

