Slik ser du Aragon Grand Prix i MotoGP denne helgen

Etter en to ukers pause fra det britiske Grand Prix, er MotoGP tilbake denne helgen og er tilbake i Spania, på Aragon MotoGP, en relativt ung etappe i motorsykkelkonkurransen (først arrangert her i 2010) og en som gir gode minner til Francesco Bagnaia: det var her italieneren, to ganger MotoGP-mester, vant sin første Grand Prix i 2022.

Med Bagnaia som taper terreng, og fjorårets mester Jorge Martín som er skadet og kjemper med Aprilia, ser det ut til å bli et løp mellom de to brødrene Marc Márquez (196 poeng) og Álex Márquez (172 poeng). Bagnaia (124 poeng) har fortsatt muligheter, men det skal noen mirakler til for å tette luken til spanjolene...

Tider fra Aragon GP i MotoGP, Moto2 og Moto3

Lørdag 7. juni



9:50 BST, 10:50 CEST: MotoGP-kvalifisering 1



10:15 BST, 11:15 CEST: MotoGP-kvalifisering 2



11:50 BST, 12:50 CEST: Moto 3-kvalifisering 1



12:15 BST, 13:15 CEST: Moto 3-kvalifisering 2



12:45 BST, 13:45 CEST: Moto 2-kvalifisering 1



13:10 BST, 14:10 CEST: Moto 2-kvalifisering 1



14:00 BST, 15:00 CEST: Moto GP Sprint (11 runder)



Søndag 8. juni



10:00 BST, 11:00 CEST: Moto3 Race (17 runder)



11:15 BST, 12:15 CEST: Moto2 Race (19 runder)



13:00 BST, 14:00 CEST: MotoGP Grand Prix (23 runder)



Slik ser du MotoGP

Fans som er interessert i å se MotoGP-løp live, har ikke mange alternativer. I Spania, til tross for hvor populært det er, kan du bare se det på den betalte plattformen DAZN. I Italia kan du se det gjennom Sky, men også gjennom Canale 8, og i Storbritannia kan du se det på TNT Sports og Quest. Du kan lese hele listen her.