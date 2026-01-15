Sport
Slik ser du håndball-EM for menn og de første kampene denne uken
Liste over lokale kringkastere i Europa for håndball-EM for menn.
HQ
I dag, torsdag 15. januar, starter EM i herrehåndball, en turnering som spilles i Norge, Danmark og Sverige frem til 1. februar 2026, med 24 lag fordelt på seks grupper. Dette er de første kampene fra runde 1 :
Torsdag 15. januar:
- Frankrike mot Tsjekkia: 18:00 CET
- Spania mot Serbia: 18:00 CET
- Tyskland mot Østerrike: 20:30 CET
- Norge mot Ukraina: 20:30 CET
Fredag 16. januar:
- Slovenia mot Montenegro: 18:00 CET
- Island mot Italia: 18:00 CET
- Portugal mot Romania: 18:00 CET
- Danmark mot Nord-Makedonia: 20:30 CET
- Ungarn mot Polen: 20:30 CET
- Færøyene mot Sveits: 20:30 CET
TV-liste over kringkastere for Europamesterskapet i håndball for menn 2026
Dette er en liste over TV-kringkastere som vil vise kampene i håndball-EM, men vær oppmerksom på at noen lokale kringkastere kanskje bare viser kampene der de lokale lagene spiller, frem til finalene.
- Danmark TV2
- Østerrike ORF Sport
- Ungarn MTVA
- Nederland Ziggo Sport
- Portugal RTP
- Spania Teledeporte
- Italia Pallamano TV
- Tyskland DynMedia, ARD/ZDF
- Sverige: Sport Extra/Viaplay
- Norge: Viaplay Viaplay
- Finland: Viaplay Viaplay
Du kan se en detaljert liste over hvilke kringkastere som viser hver enkelt kamp her. Gleder du deg til EM i herrehåndball denne måneden?