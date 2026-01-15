Slik ser du håndball-EM for menn og de første kampene denne uken

HQ

I dag, torsdag 15. januar, starter EM i herrehåndball, en turnering som spilles i Norge, Danmark og Sverige frem til 1. februar 2026, med 24 lag fordelt på seks grupper. Dette er de første kampene fra runde 1 :

Torsdag 15. januar:





Frankrike mot Tsjekkia: 18:00 CET



Spania mot Serbia: 18:00 CET



Tyskland mot Østerrike: 20:30 CET



Norge mot Ukraina: 20:30 CET



Fredag 16. januar:





Slovenia mot Montenegro: 18:00 CET



Island mot Italia: 18:00 CET



Portugal mot Romania: 18:00 CET



Danmark mot Nord-Makedonia: 20:30 CET



Ungarn mot Polen: 20:30 CET



Færøyene mot Sveits: 20:30 CET



TV-liste over kringkastere for Europamesterskapet i håndball for menn 2026

Dette er en liste over TV-kringkastere som vil vise kampene i håndball-EM, men vær oppmerksom på at noen lokale kringkastere kanskje bare viser kampene der de lokale lagene spiller, frem til finalene.



Danmark TV2



Østerrike ORF Sport



Ungarn MTVA



Nederland Ziggo Sport



Portugal RTP



Spania Teledeporte



Italia Pallamano TV



Tyskland DynMedia, ARD/ZDF



Sverige: Sport Extra/Viaplay



Norge: Viaplay Viaplay



Finland: Viaplay Viaplay



Du kan se en detaljert liste over hvilke kringkastere som viser hver enkelt kamp her. Gleder du deg til EM i herrehåndball denne måneden?