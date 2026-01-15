Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Slik ser du håndball-EM for menn og de første kampene denne uken

Liste over lokale kringkastere i Europa for håndball-EM for menn.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

I dag, torsdag 15. januar, starter EM i herrehåndball, en turnering som spilles i Norge, Danmark og Sverige frem til 1. februar 2026, med 24 lag fordelt på seks grupper. Dette er de første kampene fra runde 1 :

Torsdag 15. januar:


  • Frankrike mot Tsjekkia: 18:00 CET

  • Spania mot Serbia: 18:00 CET

  • Tyskland mot Østerrike: 20:30 CET

  • Norge mot Ukraina: 20:30 CET

Fredag 16. januar:


  • Slovenia mot Montenegro: 18:00 CET

  • Island mot Italia: 18:00 CET

  • Portugal mot Romania: 18:00 CET

  • Danmark mot Nord-Makedonia: 20:30 CET

  • Ungarn mot Polen: 20:30 CET

  • Færøyene mot Sveits: 20:30 CET

TV-liste over kringkastere for Europamesterskapet i håndball for menn 2026

Dette er en liste over TV-kringkastere som vil vise kampene i håndball-EM, men vær oppmerksom på at noen lokale kringkastere kanskje bare viser kampene der de lokale lagene spiller, frem til finalene.


  • Danmark TV2

  • Østerrike ORF Sport

  • Ungarn MTVA

  • Nederland Ziggo Sport

  • Portugal RTP

  • Spania Teledeporte

  • Italia Pallamano TV

  • Tyskland DynMedia, ARD/ZDF

  • Sverige: Sport Extra/Viaplay

  • Norge: Viaplay Viaplay

  • Finland: Viaplay Viaplay

Du kan se en detaljert liste over hvilke kringkastere som viser hver enkelt kamp her. Gleder du deg til EM i herrehåndball denne måneden?

Slik ser du håndball-EM for menn og de første kampene denne uken
Nemanja Ilić / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

Sporthåndball


Loading next content